Sudca ŠTS prerušil výsluch k predĺženiu väzby finančníka Martina K.

Pezinok 4. novembra (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prerušil rozhodovanie o predĺžení väzby finančníka Martina K. a bývalého riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja K., obvinených v kauze Dobytkár, do štvrtka. Vo štvrtok vyhlási aj svoje rozhodnutie, a to o 13:00. TASR o tom informoval Roman Balco, obhajca zastupujúci obvineného Juraja K.



Sudca začal rozhodovať v stredu o 12:30. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podľa jeho slov navrhuje dvojici predĺžiť lehotu z dôvodu kolúznej väzby o ďalších sedem mesiacov.



Senát Najvyššieho súdu (NS) SR na začiatku septembra zamietol sťažnosť Martina K. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, ktorý 18. augusta nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie z väzby. O prepustenie na slobodu požiadal Martin K. po troch mesiacoch, ako bol právoplatne vzatý do väzby.



O väzobnom stíhaní Juraja K. a Martina K. rozhodol NS SR v polovici mája. Súd zamietol sťažnosti obvinených voči aprílovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ako nedôvodné. Stíhaní sú pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. NS SR vtedy neprijal písomný sľub Martina K. a ani peňažnú záruku vo výške 200 000 eur.



Dvojicu zadržali 22. apríla v rámci policajnej akcie Dobytkár. Počas nej Národná kriminálna agentúra do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí.



Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a podnikateľa Petra K. Pôvodne Norberta B. sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu Trubana a Norberta B. do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra K.