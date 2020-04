Bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv ide do väzby

Chronológia v súvislosti s obvinením bývalého predsedu SŠHR SR



23. marca



- Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár požiadal listom predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR Miroslava Hliváka o bezodkladné preverenie informácií okolo nákupu zdravotníckeho materiálu SŠHR SR.



- Dvadsaťročný syn Kajetána K. mal kúpiť dva byty v bratislavskom Starom Meste v čase, keď jeho otec nakupoval ochranné pomôcky v súvislosti s novým koronavírusom pre štát od novovzniknutých firiem.



- Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch SŠHR SR a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala "ex offo" trestné konanie.



- Predseda SŠHR SR Kajetán K. odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ale aj podozrenia spojené s bytmi. Na tlačovej konferencii potvrdil, že niekoľko hodín vypovedal na NAKA.



- Vláda SR odvolala na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) Kajetána K. z funkcie predsedu SŠHR SR. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Vládny kabinet poveril podpredsedníčku správy Luciu Gocníkovú, aby SŠHR od 24. marca dočasne riadila.



21. apríla



- NAKA zasahovala v rámci akcie Rezervy na strednom Slovensku. V Žilinskom a Banskobystrickom kraji vykonávala zaisťovacie úkony v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou z prostredia SŠHR SR. Medzi zadržanými bol aj Kajetán K.



- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinil Kajetána K. z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



22. apríla



- Prokurátor ÚŠP predložil generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi podnet na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby Kajetána K. Čižnár sa s návrhom stotožnil a zaslal ho na Ústavný súd SR.



- Ústavný súd SR súhlasil so vzatím do väzby bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetána K.



Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. budú stíhať väzobne. Rozhodol o tom vo štvrtok sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Kajetána K. v utorok (21. 4.) obvinil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti." reagoval po takmer štvorhodinovom rozhodovaní prokurátor.Obhajca Kajetána K. Rastislav Palovič konštatoval, že jeho klient rozhodnutie prijal pokojne a vyrovnane. Rešpektujú ho a podali voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.Kajetán K. pred sudcom rozsiahlo vypovedal, ako však Palovič dodal,Podľa neho "miera politizácie tohto prípadu určite zavážila v rozhodnutí, ale nevníma to ako priamy politický revanš".Kajetán K. bol ešte donedávna predsedom SŠHR. Nová vláda ho odvolala 24. marca. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Odmieta obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.Národná kriminálna agentúra ešte v marci začala trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave.