Sudca ŠTS rozhoduje o prepustení z väzby podnikateľa Zoroslava K.

Bratislava 26. februára (TASR) - O žiadosti o prepustenie z väzby podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava K. rozhoduje sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Zoroslava K. eskortovali do budovy súdu pred 8.30 h, keď od 9.00 h je naplánovaný jeho neverejný výsluch. Jeho obhajca sa k žiadosti o prepustenie z väzby nevyjadril, urobí tak až po rozhodnutí a po dohode so svojim klientom.



Zoroslav K. je vo väzbe od posledného októbrového dňa minulého roka. Do väzby ho zobral vtedy ŠTS v Pezinku spoločne s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilou U. a expredsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom L. Dôvodom väzobného stíhania trojice obvinenej z prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, bola obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba.



Následne v prvej polovici novembra 2020 Najvyšší súd (NS) SR zamietol ich sťažnosti voči väzobnému stíhaniu. Vyhovel zároveň návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a rozšíril dôvody väzby o väzbu preventívnu. Trojicu zadržala NAKA 28. októbra v rámci akcie Víchrica.



Sudca ŠTS v piatok bude rozhodovať aj o žiadosti o prepustenie z väzby Jarmily U. Jej neverejný výsluch je naplánovaný na 13.00 h.