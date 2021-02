VIDEO: Monika J. bude stíhaná na slobode, z väzby ju prepustili

Pezinok 16. februára (TASR) - Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. má byť stíhaná na slobode. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodol o jej prepustení z väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Monika J. má nosiť monitorovací náramok a byť pod dohľadom úradov. Rozhodnutie nie je právoplatné, rozhodovať má Najvyšší súd SR. Prokurátorka Valéria Simonová totiž avizovala sťažnosť voči rozhodnutiu.



"Sudca pre prípravné konanie obvinenú M. J. prepustil z väzby na slobodu a súčasne väzbu obvinenej nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Súd obvinenej uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu každú zmenu miesta pobytu, uložil jej povinnosti a obmedzenia a nariadil kontrolu obvinenej technickými prostriedkami - zariadením na určenie polohy," vysvetlila ďalej hovorkyňa.



"Sudca rozhodol tak, že ju (Moniku J., pozn. TASR) prepustil z väzby na slobodu, pričom jej uložil primerané povinnosti a obmedzenia, respektíve nahradil nimi väzbu a zároveň pod dohľadom probačného a mediačného úradníka," potvrdil obhajca Moniky J. Peter Erdős s tým, že si počká na právoplatné rozhodnutie. Na utorkovom výsluchu sa jeho klientka nezúčastnila vzhľadom na jej zlý zdravotný stav. Pripomenul, že Monika J. je vo väzenskej nemocnici.



Pôvodne mala byť Monika J. väzobne stíhaná do 11. marca. Vo väzbe bola od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka. Príslušníci NAKA vtedy zadržali 13 sudcov, pričom padli obvinenia z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike J. po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima. Koncom januára sa pokúsila vo väzení v Banskej bystrici spáchať samovraždu.





