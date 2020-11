Špecializovaný trestný súd poslal do väzby 2 osoby obvinené z korupcie

Bratislava 12. novembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok večer rozhodol, že väzobne budú stíhané dve z troch osôb zadržaných počas stredajšej (11. 11.) akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby dvoch osôb. Dôvodom väzby u obvinenej A.K. je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Dôvodom väzby u obvineného B.A. je obava z ovplyvňovania svedkov. Sudca obvineného K.N. prepustil zo zadržania na slobodu vzhľadom na to, že obvinený sa v celom rozsahu priznal ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu," objasnila hovorkyňa.



Ako dodala, rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení podali proti vzatiu do väzby sťažnosť. "Sťažnosť podal aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti neakceptovaniu väzby u obvineného K.N. O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR," dodala Kudjáková.



Sudca rozhodoval od 13.00 hodiny. Podľa mediálnych informácií v prípade obvinených ide o pracovníkov Oddelenia matrík MV SR a vietnamských štátnych príslušníkov.



Vyšetrovateľ NAKA obvinil štyri osoby, dve z nich sú pracovníci Ministerstva vnútra (MV) SR. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Mali sa dopustiť korupcie, zneužitia právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.



"Vyšetrovateľ na tri osoby spracoval podnet na väzobné stíhanie, jedna z nich je z MV SR. Po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov," uviedla v stredu hovorkyňa s tým, že viac informácií teraz nie je možné zverejniť.