Sudca ukončil dokazovanie v kauze Syseľ, nasledujú záverečné reči

Pezinok 28. novembra (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku ukončil dokazovanie v korupčnej kauze známej pod názvom Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Nasledujú záverečné reči.



Obžalobe z korupčnej trestnej činnosti čelia podnikateľ Marián S., bývalý sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslav N. a exposlanec parlamentu Alexej I. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine. Alexej I. nie je na utorkovom hlavnom pojednávaní prítomný.



Obžaloba sa skladá z troch bodov. Exposlanec Alexej I. mal na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby vybavil vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu vedenému proti Tomášovi S.



Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur. Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet, ktorým disponoval obžalovaný podnikateľ Marián S. Podnikateľ čelí tiež podozreniam, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch.



Marián S. čelí na ŠTS aj obžalobe zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu. Pôvodne dostal podmienečný trojročný trest väzenia so štvorročným odkladom, ale Najvyšší súd tento rozsudok v septembri zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS.



Prokurátor navrhuje v kauze Syseľ podmienečné tresty, obžalovaní vinu odmietajú

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje v korupčnej kauze Syseľ uložiť obžalovaným podmienečné tresty odňatia slobody. Tí svoju vinu odmietajú. Prípad sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) by mal vyhlásiť rozsudok 20. decembra.



Obžalovanému Mariánovi S. navrhuje prokurátor okrem iného trojročný podmienečný trest s päťročným odkladom. V prípade Miroslava N. a Alexeja I. navrhol prokurátor súdu uložiť dvojročné podmienečné tresty s trojročným odkladom. Podľa prokurátora neboli zistené žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by spochybňovali dôveryhodnosť kľúčových svedkov. Dodal, že k dispozícii sú aj ďalšie dôkazy.



Naopak, obhajcovia obžalovaných pravdivosť výpovedí svedkov spochybňovali. "Ani jedno tvrdenie, ktoré sa snažil pán prokurátor odprezentovať, sa nezakladá na pravde," povedal Marián S. Spoluobžalovaný Miroslav N. zdôraznil, že to, čo sa udialo v tejto trestnej veci voči jeho osobe, je nedôstojné a nezákonné.