Sudca v pondelok rozhodne, či Norbert B. a ďalší zostanú vo väzbe

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, o tom, či nitriansky podnikateľ Norbert B. a ďalší spoluobvinení v kauze Dobytkár Peter K., Marek K. a Ľubomír P. zostanú vo väzbe alebo ich budú stíhať na slobode, padne až v pondelok (15. 3.). Pre TASR to potvrdil Adrián Kucek, právny zástupca Norberta B.



S výsluchmi obvinených ŠTS začal v piatok ráno a trvali až do neskorého popoludnia, keď ich sudca prerušil až do pondelkového rozhodnutia o 11.00 h. Ako advokáti uviedli pre médiá, nestotožňujú sa s návrhom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na predĺženie lehoty trvania väzby, lebo návrh považujú za nedôvodný. Ich klienti sú obvinení z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Koncom januára Najvyšší súd SR zamietol sťažnosti obvineného podnikateľa Petra K. a Norberta B. proti uzneseniu ŠTS, ktorým obom obvineným predĺžil lehotu väzby do 1. apríla. Oboch mužov zadržali v rámci akcie Dobytkár. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ich zadržala vlani začiatkom júla.



Počas akcie Dobytkár do polovice júla 2020 NAKA obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur.