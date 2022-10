Disciplinárny senát NSS: Sudcovi Sobolovskému znížia načas plat

Bratislava 19. októbra (TASR) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR uznal sudcu Okresného súdu Bratislava V Michala Sobolovského za vinného z porušenia povinností sudcu. Uložil mu úhrnné disciplinárne opatrenie, a to zníženie funkčného platu o 20 percent na obdobie troch mesiacov. Potrestali ho za to, že načas nevyhotovil viacero rozsudkov aj uznesení. TASR informácie poskytol hovorca NSS SR Michal Hajtol s tým, že rozhodnutie je konečné.



V štyroch prípadoch Sobolovský porušil svoju povinnosť vyhotoviť uznesenie do 30 dní od jeho vyhlásenia. V šiestich zase porušil povinnosť vyhotoviť rozsudok pred jeho vyhlásením a doručiť ho prítomným stranám na pojednávaní, na ktorom bol vyhlásený, a neprítomným stranám ho odoslať najneskôr do troch dní od jeho vyhlásenia. Disciplinárny návrh na sudcu podala predsedníčka Okresného súdu Bratislava V.



Disciplinárny senát potvrdil sudcovi ešte v júni aj dočasné pozastavenie výkonu funkcie do právoplatného skončenia disciplinárneho konania. Dôvodom je, že sa vedie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu. V prípade ide tiež o prieťahy v konaniach, ktoré sudca odmieta.