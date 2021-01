Sudcovia a advokáti vyzývajú na zachovanie princípov právneho štátu

Bratislava 19. januára (TASR) – Takmer 150 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických profesií v utorok zverejnilo výzvu na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v SR.



Sformulovali v nej výhrady k viacerým udalostiam, ku ktorým podľa signatárov došlo a dochádza v SR a ktoré majú za následok porušovanie princípov právneho štátu. TASR o tom informovali sudcovia Okresného súdu Bratislava II Patrik Števík a Eva Bieliková.



Vo výzve uvádzajú, že napriek odporúčaniam Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva došlo v núdzovom stave k významným ústavným zmenám. Konkrétne kritizujú odňatie možnosti Ústavnému súdu SR preskúmavať súlad ústavných zákonov s materiálnym jadrom ústavy či prijatie zmeny ústavného zákona o bezpečnosti štátu umožňujúceho vláde s následným súhlasom parlamentu predlžovať núdzový stav na neobmedzene dlhý čas. Upozorňujú na to, že mnoho zákonov bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní, pričom uvedené zmeny vôbec nesúviseli s pandémiou a jej dôsledkami. Takýto spôsob tvorby práva znemožňuje zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu a je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia.



Podľa signatárov výzvy počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neodôvodneným, nelogickým, vzájomne rozporuplným a neprimeraným zásahom do ľudských práv, o ktorých sú verejnosť a dotknuté orgány verejnej moci informované veľmi neskoro, pričom zodpovední nereflektujú upozornenia a názory relevantných odborných komôr vrátane Slovenskej lekárskej komory, plytvajúc tak pri mnohých opatreniach obmedzenými personálnymi, finančnými či materiálnymi zdrojmi SR.



„K závažným a masívnym zásahom do ľudských práv nedochádza prostredníctvom zákona, ale na základe hybridných aktov Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorého pôsobnosť je v mnohých oblastiach sporná," uvádza sa ďalej vo výzve.



Signatári kritizujú aj spôsob využívania inštitútu spolupracujúceho svedka či podmienky výkonu kolúznej väzby v SR. Upozorňujú pritom na urýchlenú potrebu ich zosúladenia s európskymi štandardmi. „Za veľký problém považujeme aj vzťah orgánov činných v trestnom konaní a médií, pričom negatívne vnímame úniky zo spisov a zverejňovanie zápisníc obvinených z prípravného konania v celom znení," píše sa vo výzve.



Vo výzve sa s poukazom na stanovisko predsedníctva Poradnej rady európskych sudcov objavuje aj obava o nezávislé fungovanie justície. Signatári kritizujú aj súdnu mapu ako zbytočne drahý experiment, ktorý len vzdiali občana od spravodlivosti, predĺži dĺžku konania, predraží náklady konaní v konečnom dôsledku aj pre štát a zníži kvalitu rozhodnutí. Signatári veľmi citlivo vnímajú aj snahu ohroziť nezávislosť advokácie na Slovensku, a to najmä v oblasti disciplinárneho konania. V tomto ohľade upozorňujú na list predsedu Rady advokátskych komôr Európy Ranka Pelicariča adresovaný predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi.