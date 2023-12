Sudcovia NS a NSS budú voliť nového člena Súdnej rady SR vo februári

Bratislava 28. decembra (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR budú voliť nového člena Súdnej rady SR 5. februára 2024. Voľbu vyhlásil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák po tom, ako sa vzdala Petra Príbelská svojej funkcie. Záujem prejavili traja kandidáti. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Za člena Súdnej rady SR môže byť vo vyhlásenej voľbe zvolený sudca NS SR alebo NSS SR, ktorý ku dňu voľby vykonáva funkciu sudcu. Oprávnení navrhovatelia mohli doručiť návrhy kandidátov do 20. decembra.



Združenie sudcov Slovenska a Sudcovská rada NSS SR navrhli za kandidáta sudcu NSS SR Mariána Fečíka. Druhým kandidátom je Michal Novotný, sudca pôsobiaci na rovnakom súde. "O tom, že je vhodným kandidátom na túto funkciu, sa zhodli sudcovia NS SR, ako aj sudcovia NSS SR," uviedla hovorkyňa. Trojicu kandidátov uzatvára sudca NS SR Peter Melicher, ktorého navrhli jeho kolegovia pôsobiaci na rovnakom súde.



Voľba člena Súdnej rady SR sa uskutoční na zhromaždení sudcov 5. februára 2024 v čase od 9.00 do 16.00 h. Predložené návrhy preskúma hlavná volebná komisia. "Jej prvé stretnutie sa uskutočnilo v piatok 22. decembra. Z rúk podpredsedu Súdnej rady SR Jána Gandžalu, ktorý úvodné stretnutie viedol, si prevzala predsedníčka hlavnej volebnej komisie Dana Wänkeová všetky tri návrhy na kandidátov za člena súdnej rady. Hlavná volebná komisia ich preskúma najneskôr do 15 dní predo dňom konania voľby," priblížila Müller.



Súdna rada SR je ústavný orgán sudcovskej legitimity tvorený 18 členmi vrátane jej predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada SR, prezident SR a vláda SR.