Sudcovia zvolili za nového člena Súdnej rady SR M. Fečíka

Bratislava 6. februára (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR zvolili za nového člena Súdnej rady SR Mariána Fečíka. Nahradí Petru Príbelskú, ktorá sa vzdala svojej funkcie. TASR to potvrdila hovorkyňa kancelárie Súdnej rady SR Veronika Vasilková.



Právo voliť malo 79 sudcov, hlasovacie lístky si prevzalo 71 z nich. "Tomu zodpovedal aj počet odovzdaných hlasovacích lístkov, pričom platných ich bolo nakoniec 68. Marián Fečík vo voľbách medzi sudkyňami a sudcami oboch súdov získal podporu 48 hlasov, čo je o 28 hlasov viac ako druhý kandidát, Michal Novotný," priblížila Vasilková. Tretí uchádzač o členstvo v Súdnej rade SR Peter Melicher sa pred pondelkovou (5. 2.) voľbou vzdal kandidatúry.



"Mojím vstupom do súdnej rady mám ambíciu chrániť nezávislosť súdnictva a sudcov, trochu upokojiť komunikáciu a priniesť konštruktívny diskurz," povedal sudca NSS SR Fečík. Do funkcie ho navrhlo Združenie sudcov Slovenska a Sudcovská rada NSS SR.



Súdna rada SR je ústavný orgán sudcovskej legitimity tvorený 18 členmi vrátane jej predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členoch dodávajú Národná rada SR, prezident SR a vláda SR.