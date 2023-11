Sudcovia: Odvolanie Súdnej rady SR nie je súlad európskych štandardov

Bratislava 4. novembra (TASR) - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) považuje odvolanie viacerých členov Súdnej rady SR nominovaných vládou bez uvedenia dôvodov za nesúladné s európskymi štandardmi. Opätovne vyzýva zodpovedné subjekty k obnoveniu záruk nezávislosti súdnictva vrátane garancie nezávislého postavenia súdnej rady a jej členov. Píše sa to v stanovisku združenia, ktoré TASR poskytol jeho predseda František Mozner.



"ZSS od roku 2020 opakovane upozorňuje na to, že viaceré ústavné a zákonné zmeny, ktoré presadila predchádzajúca vládna garnitúra, a ktoré okrem iného formálne umožňujú odvolať členky a členov Súdnej rady SR kedykoľvek pred skončením ich funkčného obdobia a bez uvedenia dôvodu, sú krokom späť pri vytváraní podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom zo strany legislatívy a exekutívy a záruk jeho nezávislosti," píše sa v stanovisku.



Združenie zároveň pripomenulo, že v hodnotení činnosti súdnej rady za uplynulé roky identifikovalo viaceré jej zlyhania. A to aj v súvislosti s postojom väčšiny jej členov k spomínaným legislatívnym zmenám. Tie podľa združenia nezodpovedajú európskym štandardom.



Vláda počas týždňa odvolala Evu Mišíkovú, Ľudovíta Bradáča a Katarínu Javorčíkovú z funkcie členov Súdnej rady SR. Nahradia ich Ľudmila Joanidisová, Martin Bezák a Magdaléna Hromcová. Javorčíková a Bradáč už avizovali, že podajú voči spôsobu ich odvolania sťažnosť na Ústavný súd SR.



Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.