Sudcovia protestujú proti zrušeniu odmien,má zmierniť pandemickú krízu

Bratislava 27. júna (TASR) – Združenie sudcov Slovenska (ZSS), Združenie za otvorenú justíciu (ZOJ) aj takmer 200 sudcov má výhradu voči zrušeniu odmien a príplatkov k náhrade príjmu a nemocenskému sudcov. TASR o tom informoval za ZSS jeho prezident Juraj Sopoliga, za ZOJ hovorcovia organizácie Dušan Čimo a Katarína Javorčíková a za sudcov Slovenska Marcela Kosová.



„Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska dôrazne protestuje proti vládou Slovenskej republiky schválenému návrhu zákona, ktorým sa sudcom odníma príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému,“ uviedol Sopoliga. Takéto trvalé opatrenie považuje celorepubliková rada ZSS za neprimeraný zásah do materiálnych garancií nezávislosti súdnej moci. Toho súčasťou je podľa Sopoligu aj materiálne zabezpečenie sudcov.



S tým súhlasí sčasti aj stanovisko ZOJ, ktoré tvrdí, že nie je žiadny právne obhájiteľný dôvod, aby sa finančné reštrikcie sociálneho zabezpečenia sudcov riešili formou trvalej zmeny dotknutých ustanovení zákona o sudcoch. „Postačilo by dočasné pozastavenie ich účinnosti až do skonsolidovania ekonomiky štátu na úroveň pred vypuknutím pandémie,“ myslia si predstavitelia ZOJ.



Sudcovia Slovenska vo svojom stanovisku považujú takýto zásah vládnej moci do sociálnych istôt sudcov za nesystémový. Nepáči sa im tiež, že sa tak deje bez predchádzajúcej odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní, čo tvrdia aj zástupcovia ZOJ. Sudcovia Slovenska tiež konštatujú, že sa zrušili odmeny, ktoré sudcovia okresných a krajských súdov nedostali už niekoľko rokov. Stanovisko ZOJ zase pri počte 1400 sudcov nevidí vo výsledku zásadnejšie skonsolidovanie verejných financií.



Sudcovia Slovenska považujú navyše návrh za populistický a pripomínajú, že smeruje iba voči sudcom a prokurátorom. „Navrhované opatrenia sa nijako netýkajú ostatných ústavných činiteľov Slovenskej republiky, prípadne iných profesií, ktoré disponujú rovnakými sociálnymi „benefitmi“ či dokonca inými zvýhodneniami, ktoré sudcom nikdy priznané neboli, ako napríklad príslušníci ozbrojených zložiek, poslanci či členovia vlády,“ uzatvárajú v ich stanovisku.



Vláda SR na svojom stredajšom (24. 6.) rokovaní zrušila odmeny pre prokurátorov a sudcov ako súčasť ekonomických opatrení na boj s pandemickou situáciou.