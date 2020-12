Sudcovia Správneho kolégia NS SR žiadajú automatický prechod na NSS SR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Sudcovia Správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR požadujú automatický prechod sudcov spolu s administratívnym aparátom na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Chcú tak zabrániť narušeniu kontinuity rozhodovania v agende správneho súdnictva. Vyplýva to z otvoreného listu sudcov Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR poslancom Národnej rady (NR) SR.



"Preto navrhujeme priamo zákonom upraviť prechod sudcov súčasného Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR s ich súhlasom, so zachovaním statusu predsedu senátu, na novovznikajúcu súdnu inštitúciu, čo v predkladanom legislatívnom návrhu absentuje," uviedli v liste, ktorý TASR poskytla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Poukazujú na to, že takýto postup bol zvolený v Českej republike pri kreovaní najvyššieho správneho súdu v roku 2003.



Vzhľadom na aktuálnu neistotu sudcov a zamestnancov Správneho kolégia NS SR podľa nich hrozí, že odborný personál správneho kolégia sa rozptýli do iných kolégií NS SR a externého prostredia. "V dôsledku čoho je výraznou mierou ohrozené zachovanie inštitucionálnej pamäte a odborného výkonu súdnictva na najvyššom súdnom orgáne," dodali.



Ďalej upozornili, že nezabezpečenie uvedenej personálnej a materiálnej kontinuity vyústi do nenaplnenia očakávaní odbornej, ako aj laickej verejnosti v riadny a efektívny výkon správneho súdnictva. "Z pohľadu občana je najdôležitejšie, aby bolo v jeho veci rozhodnuté nielen správne, ale aj v primeranej lehote," doplnili.



O reforme justície a ústavných zmenách rokuje od štvrtkového rána parlament. Ich súčasťou je aj vytvorenie Najvyššieho správneho súdu.