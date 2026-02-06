< sekcia Slovensko
Sudcovia volajú po návrate k ústavnej úprave funkčnej imunity sudcov
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) volá po návrate k ústavnej úprave funkčnej imunity sudcov účinnej k 31. decembru 2020, podľa ktorej by opäť nebolo možné sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov trestne stíhať za rozhodovanie, a to ani po zániku ich funkcie. Súčasne trvá na vypustení trestného činu ohýbania práva z Trestného zákona. Celorepubliková rada ZSS to uvádza vo svojom najnovšom vyhlásení.
„Jedine takáto zmena, pri zachovaní trestnej zodpovednosti sudcov za korupciu a ich disciplinárnej zodpovednosti za svojvoľné rozhodnutie, povedie podľa presvedčenia ZSS k obnoveniu ústavných a zákonných záruk nezávislosti súdnej moci na Slovensku v súlade s medzinárodnými štandardmi,“ priblížilo združenie vo vyhlásení reagujúcom na navrhované zmeny právnej úpravy trestného činu ohýbania práva.
Podstata problému totiž podľa združenia nespočíva v zavedení trestného činu ohýbania práva, ale v obmedzení funkčnej imunity sudcov, ku ktorému došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 a v zmysle ktorého je možné trestne stíhať sudcu dokonca i za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní, ak orgány činné v trestnom konaní dospejú k záveru, že ním bol spáchaný trestný čin. „Z tohto pohľadu potom ani samotné vypustenie uvedeného trestného činu a ani navrhovaná zmena jeho znenia nepovedú k zosúladeniu slovenskej právnej úpravy so všeobecne uznávanými štandardmi garantujúcimi nezávislosť súdnej moci,“ dodalo združenie.
Trestný čin ohýbania práva bol do Trestného zákona zavedený s účinnosťou od 1. januára 2021. „ZSS od počiatku namietalo proti zavedeniu uvedeného trestného činu do slovenského právneho poriadku, keďže vzhľadom na jeho veľmi široko a vágne formulovanú skutkovú podstatu vytvára v rozpore s medzinárodne uznávanými štandardmi veľký priestor na možné zneužitie prostriedkov trestného práva voči sudcom za ich rozhodovanie,“ doplnilo.
Združenie zároveň vo svojom vyhlásení skonštatovalo, že hoci je najväčším stavovským združením sudcov v Slovenskej republike, nebolo prizvané na nedávne stretnutie so skupinou spravodajcov Benátskej komisie, ktorého predmetom bola žiadosť SR o stanovisko k navrhovaným zmenám právnej úpravy trestného činu ohýbania práva.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na tlačovej konferencii 29. januára informoval, že snahou rezortu spravodlivosti je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda. V tejto súvislosti absolvoval aj stretnutie so skupinou spravodajcov Benátskej komisie. Okrem vypustenia trestného činu z legislatívy prichádza do úvahy vzhľadom na záväzky SR súvisiace s míľnikmi plánu obnovy aj riešenie spočívajúce vo zvýšení záruk sudcovskej nezávislosti.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na tlačovej konferencii 29. januára informoval, že snahou rezortu spravodlivosti je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda. V tejto súvislosti absolvoval aj stretnutie so skupinou spravodajcov Benátskej komisie. Okrem vypustenia trestného činu z legislatívy prichádza do úvahy vzhľadom na záväzky SR súvisiace s míľnikmi plánu obnovy aj riešenie spočívajúce vo zvýšení záruk sudcovskej nezávislosti.