Sudcovia žiadajú Mazáka napadnúť na ustanovenie o výbere sudcov na NSS

Bratislava 16. februára (TASR) - Väčšina členov správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR žiada predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, aby napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR ustanovenia zákona o výbere sudcov na nový Najvyšší správny súd (NSS) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller.



"Podľa názoru 18 členov správneho kolégia je táto zákonná úprava diskriminačná. Dáva totiž vo výberovom konaní na rovnakú úroveň uchádzačov o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu z radov sudcov Najvyššieho súdu a tých, ktorí nie sú ani sudcami," spresnil Mazák.



Predseda Súdnej rady vyhlásil, že návrh na konanie o súlade právnych predpisov je zložitý právnický útvar a na jeho prípravu je potrebný istý čas. "Pred jeho prípravou je však nevyhnutné posúdiť, či podnet je alebo nie je opodstatnený. Musím preveriť dôvody pre a proti podaniu takého návrhu. A to je takmer rovnako zložitý proces ako napísanie samotného návrhu," spresnil s tým, že by bolo zvláštne, ak by taký návrh podal bez ujasnenia si jeho možného úspechu v konaní pred Ústavným súdom.



Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na NSS SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. Súdna rada SR do pondelka (15. 2.) neevidovala žiadnu prihlášku do výberového konania na sudcu NSS SR. Uchádzači môžu žiadať o zaradenie do výberového konania na sudcu NSS SR do 26. februára.



O funkciu sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania.