Prešov 29. októbra (TASR) – Sudcovská rada Krajského súdu v Prešove sa pripája k vyhláseniu sudcov Okresného súdu Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Sudcovia Okresného súdu v Prešove 23. októbra vyzvali dotknutých kolegov, rešpektujúc princíp prezumpcie neviny, na prerušenie výkonu funkcie do vyšetrenia mimoriadne závažných podozrení.



"Sme hlboko znepokojení a šokovaní medializovanými informáciami, kde predstavitelia súdnej moci vykazujú správanie nezlučiteľné nielen so sudcovskou etikou, ale i s elementárnymi zásadami slušnosti. Dištancujeme sa od akéhokoľvek konania nesúceho znaky korupcie či zasahovania do nezávislosti a nestrannosti sudcov," uviedli vo svojom vyhlásení.



Zverejňované informácie podľa ich slov vrhajú nielen zlé svetlo na ostatných sudcov, ale predovšetkým podkopávajú dôveru verejnosti v právny štát.



Sudcovská rada krajského súdu zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby v medializovanej veci sudcov, ktorá spochybňuje dôveryhodnosť justície veľmi vážnym spôsobom, konali čo najskôr. "Pretože iba objasnenie podozrení zo správania nezlučiteľného s výkonom funkcie sudcu môže výrazne prispieť k stabilizácii situácie v prípade justície," tvrdia členovia sudcovskej rady.



Koncom augusta polícia zaistila okrem iných mobilné telefóny sudcovi OS Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi a jeho kolegyni Miriam Repákovej. Ďalšia sudkyňa Denisa Cviková je predmetom komunikácie obžalovaného Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Táto sudkyňa mala byť nápomocná v miliónovej kauze televíznych zmeniek. Jankovská však autenticitu tejto komunikácie odmieta.