Sudcovská rada KS v Trenčíne nesúhlasí so zrušením tamojšieho KS

Bratislava 11. decembra (TASR) - Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne nesúhlasí s navrhovaným zrušením tamojšieho krajského súdu. Uvádza to v stanovisku, pod ktoré sa podpísalo 30 sudcov tamojšieho súdu. Reaguje tak na návrh reformy súdnej mapy, podľa ktorej by mali sídliť všeobecné odvolacie súdy namiesto ôsmich krajských miest už len v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.



„V prípade, že by napokon predsa len došlo k zrušeniu KS v Trenčíne, považujeme za odôvodnené zriadenie trvalej pobočky či detašovaného pracoviska iného odvolacieho súdu so sídlom v Trenčíne, a to so všetkými odvolacími agendami, ako je to v súčasnosti, a zároveň aj zriadenie prvostupňového správneho súdu,“ zdôrazňujú v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.



Sudcovia deklarujú, že kvalita rozhodovacej činnosti, efektivita súdneho konania a rovnomerné zaťaženie sudcov sú na KS v Trenčíne zaručené aj v súčasnosti. „Zároveň je nielen na Krajskom súde v Trenčíne zaručené nepochybne aj náhodné prideľovanie vecí v súlade s aktuálne účinnou zákonnou úpravou,“ dodávajú.



Tamojší krajský súd má podľa rady zachovanú špecializáciu v každej hlavnej agende. „Personálne a materiálne vybavenie KS v Trenčíne zabezpečuje kvalitný výkon súdnictva, čo vyplýva aj z dlhodobého štatistického hodnotenia, v ktorom sa umiestňuje na popredných miestach,“ poznamenali.



Zároveň zdôraznili, že súd disponuje kvalifikovanými ľudskými zdrojmi s nezanedbateľnou dĺžkou praxe. „Bolo by preto nesprávne, ak by zostali tieto ľudské zdroje do budúcna nevyužité, respektíve ak by ich nebolo možné využiť na iných vzdialenejších súdoch z dôvodu, že by nebolo ekonomicky udržateľné dochádzanie na tieto súdy,“ doplnili.



V obvode KS v Trenčíne sa nachádzajú tri ústavy na výkon trestu odňatia slobody. „Z toho jeden je aj ústavom na výkon väzby a jeden je zároveň nemocnicou pre obvinených a odsúdených, ako aj dve otvorené oddelenia výkonu trestu odňatia slobody,“ pridávajú ďalší argument za zachovanie KS v Trenčíne.



Smerom do budúcnosti považujú za problematické obsadzovanie navrhovaných odvolacích súdov sudcami okresných súdov. Poukazujú na nízky počet záujemcov o kariérny postup na odvolacie súdy. „Navrhovaná takzvaná nová súdna mapa tento problém podľa nášho názoru ešte zhorší, pretože kariérny rast bude možný pre sudcov už len na tri odvolacie súdy namiesto ôsmich súčasných krajských súdov, a teda problém s dochádzaním sa nepochybne ešte prehĺbi,“ upozornili.



Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by podľa ministerky spravodlivosti a autorky navrhovanej reformy Márie Kolíkovej (Za ľudí) mali viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.