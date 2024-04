Sudcovská rada NS sa ohradzuje proti zastrašujúcim vyjadreniam vlády

Bratislava 5. apríla (TASR) - Sudcovská rada Najvyššieho súdu (NS) SR sa dôrazne ohradzuje proti zastrašujúcim verejným vyjadreniam členov vlády či politikov adresovaných sudcom NS SR spojených aj s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti. Vyzýva na zdržanlivosť vo vyjadreniach. TASR o tom informoval tlačový odbor NS SR.



Rada podotkla, že vyjadrenia vzbudzujú nátlak smerovaný na rozhodovaciu činnosť sudcov a podkopávajú nielen autoritu, ale predovšetkým dôveru verejnosti v justíciu. "Nespochybňuje týmto však právo verejnosti na odbornú, vecnú či konštruktívnu kritiku sudcov a súdnych rozhodnutí," dodala.



Vyjadrenia skritizovala aj Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ). Proti útokom ostro protestuje a vyzýva na zdržanlivosť v obdobnej neprípustnej kritike. Výroky sú podľa ZOJ v príkrom rozpore s princípmi, ktoré je SR povinná dodržiavať na zabezpečenie nezávislého a nestranného fungovania súdov. "Priamo podkopávajú dôveru verejnosti v konkrétne súdne rozhodnutia, znevažujú osoby sudcov a vystavujú ich neakceptovateľnej forme zastrašovania disciplinárnym stíhaním bez toho, aby to bolo predmetom preskúmania a rozhodnutia kompetentných inštitúcií," uviedla. Dodala, že spochybňujú aj riadne fungovanie najvyššej súdnej inštancie.



Zlyhania najvyšších súdnych autorít pri zásahoch do ústavných práv sú podľa Slovenskej advokátskej komory (SAK) spôsobilé ohrozovať dôveru v súdnu moc. "Na druhej strane, ani konštatovania porušenia práv v náleze Ústavného súdu SR nesmú viesť k verbálnym útokom na súdnu moc zo strany výkonnej moci," uvádza sa v stanovisku komory. Tá dlhodobo kritizuje prvky tzv. mediálnej justície, keď sa o vine či nevine, ale aj o iných formách zlyhania, informuje na tlačových konferenciách.



Výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) kritizuje aj hnutie Slovensko, hovorí o mafiánskych praktikách. Vyzvalo ho, aby nezastrašoval sudcov NS SR a aby nesiahal na ďalšiu demokratickú inštitúciu štátu kľúčovú v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Hnutie kritizuje aj prístup ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Toho vyzvalo, aby sa dotknutým sudcom za slová predsedu vlády ospravedlnil. Na Súdnu radu SR zároveň apeluje, aby sa vyhrážaním sudcom zaoberala.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok (4. 4.) skritizoval pôsobenie sudcu NS SR Juraja Klimenta a jeho senátu. Ústavný súd SR podľa neho viackrát konštatoval, že Kliment konal nezákonne. Očakáva preto viaceré podnety na začatie disciplinárnych konaní. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) uviedol, že ak rezort vyhodnotí, že existujú dôvody na podanie disciplinárneho návrhu na sudcu Klimenta, tak ho ministerstvo podá. Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) chce otvoriť túto otázku v parlamente. ZOJ tvrdí, že sudcom by sa malo za tieto útoky dostať ospravedlnenie.