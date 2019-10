Sudcovská rada OS BA I: Kolegovia by mali zvážiť prijatie rozhodnutia

Bratislava 23. októbra (TASR) - Sudcovská rada Okresného súdu (OS) Bratislava I spolu s vedením súdu apeluje na orgány činné v trestnom konaní, aby konali s cieľom objasniť zverejnené závažné podozrenia voči niektorým sudcom. Žiadajú tiež, aby informovali vedenie súdu a sudcovské orgány. Sudcom, ktorí čelia podozreniam v súvislosti s údajnou komunikáciou s Marianom K., dávajú na zváženie, aby prijali osobné rozhodnutie. Po zasadnutí sudcovskej rady to uviedla predsedníčka rady Zuzana Moťovská Dobošová.



"Dávame na zváženie kolegom, aby prijali osobné rozhodnutie a zvážili svoje ďalšie kroky a postoje tak, aby nebol priestor na vytváranie pochybností o etických hodnotách sudcov Okresného súdu Bratislava I," doplnila. Zároveň uviedla, že v tejto chvíli neexistuje žiadny zákonný efektívny krok, ktorým by Sudcovská rada OS Bratislava I mohla reagovať na médiami prezentované skutočnosti, ktoré vytárajú závažné pochybnosti o niektorých sudcoch tohto súdu. "Zdôrazňujeme, že nie je v kompetencii sudcovskej rady riešiť trestnoprávnu zodpovednosť sudcov," uviedla Moťovská Dobošová s tým, že kolegovia dostali priestor na vyjadrenie sa.



Doteraz medializované informácie považuje predseda Okresného súdu Bratislava I Ján Golian za obzvlášť závažné. "Nemôžu zostať bez povšimnutia, musia sa nimi príslušné orgány zaoberať. Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, aby poskytli súdom možnosť vyvodzovať zodpovednosť voči jednotlivcom, ktorí, ak sa to preukáže, porušili povinnosti vyplývajúce z funkcie sudcu," doplnil.



Koncom augusta polícia zaistila okrem iných mobilné telefóny sudcovi OS Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi a jeho kolegyni Miriam Repákovej. Ďalšia sudkyňa Denisa Cviková je predmetom komunikácie obžalovaného Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Táto sudkyňa mala byť nápomocná v miliónovej kauze televíznych zmeniek.