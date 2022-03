Šudík:V každom smere by sa mohli opatrenia z CoFoE pretaviť do reality

Bratislava 17. marca (TASR) - V každom smere by sa množstvo opatrení z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) mohlo pretaviť do skutočnosti. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Šudík (OĽANO). Nemyslí si, že je veľa opatrení nereálnych. Konferencia priniesla návrhy, o ktorých sa už dlhodobo diskutuje.



V súčasnosti sa najdôležitejšie návrhy z CoFoE zdajú byť tie o podpore výroby energií z obnoviteľných zdrojov a väčšia autonómia pri ich výrobe. "Aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine je to pre nás veľmi dôležité. Odstrihnutie sa od závislosti na energiách z Ruska a podpora obnoviteľných zdrojov musí byť spolu so zelenými a ekologickými riešeniami na najbližšie roky prioritou číslo jeden," poznamenal Šudík.



Pozitívne hodnotí aj prístup k jadrovej energetike. O jadrovej budúcnosti Európy podľa poslanca nemôže rozhodovať jedna krajina, pretože na celom území je vyše sto reaktorov. "Ak by sme ich začali rýchlo vypínať, sociálne dopady pre Európu by boli veľmi negatívne," zhodnotil Šudík.



Ďalej oceňuje návrhy konferencie, ktoré majú znížiť uhlíkovú stopu. Ide napríklad o obmedzenie plastových obalov, vyššiu separáciu odpadu či ekologickejšiu výrobu. Medzi návrhmi sú podľa Šudíka aj také, ktoré mali v Európe už dávno platiť. Poukazuje na minimálnu mzdu, ktorá by odrážala životné náklady, daňovú harmonizáciu vedúcu k zastaveniu daňových rajov v Európe a zvýšenie právomocí pri počítačovej kriminalite.



Problém vidí poslanec pri zjednotení štátov v otázke migrantov, keďže majú rôznorodé názory. V súčasnosti si nemyslí, že by v tejto téme mohol nastať jednotný postup. "Hlavne povinné prerozdelenie migrantov bude určite problémom," podotkol Šudík.



Zároveň poukázal na dlhodobo diskutované spoločné obranné sily Európy. Členské krajiny k tomu podľa poslanca neurobili žiadne významné kroky.