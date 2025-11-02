< sekcia Slovensko
Sudkyňa Pamela Z. sa má opäť postaviť pred disciplinárny súd
Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. novembra (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Z. sa má v pondelok (3. 11.) po necelých dvoch mesiacoch opäť postaviť pred disciplinárny súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Čítať sa majú listinné dôkazy. Za vinu sa sudkyni kladú prieťahy v konaní vo viacerých veciach.
Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban. Sudkyňa popiera svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov. Časť disciplinárneho stíhania voči Pamele Z. NSS zastavil. Išlo o jeden z návrhov Trubana, ktorý sa týkal väzobnej trestnej veci, keď sudkyňa opakovane požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie rozsudku.
Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban. Sudkyňa popiera svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov. Časť disciplinárneho stíhania voči Pamele Z. NSS zastavil. Išlo o jeden z návrhov Trubana, ktorý sa týkal väzobnej trestnej veci, keď sudkyňa opakovane požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie rozsudku.