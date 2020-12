Sudkyňa na ŠTS v Pezinku stále rozhoduje o väzbe pre Jaroslava H.

Pezinok 4. decembra (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku stále rozhoduje o návrhu na väzobné stíhanie spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. a Dany A.



Výpovede svedkov a obhajoby sa skončili po 15.00 h. "Po prestávke, ktorá bude zrejme slúžiť pani sudkyni na napísanie uznesenia, by o 20.00 h malo byť za našej prítomnosti vyhlásené rozhodnutie," uviedol právny zástupca Jaroslava H. Martin Škubla.



Na otázku, či navrhne Jaroslav H. namiesto prípadného väzobného stíhania peňažnú zábezpeku, nechcel odpovedať. "Zaviazal som sa, že tieto detaily nebudem vynášať, kým sa nerozhodne. Pokladám to aj za férové, aby si teraz sudca na mobile neprečítal detaily konania," dodal Škubla.



Sudkyňa pre prípravné konanie Pamela Záleská začala rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby oboch obvinených v piatok od 8.00 h.



Jaroslava H. policajný vyšetrovateľ obvinil z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Následne sa vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia odmieta a mieni sa brániť. Polícia vzniesla obvinenia, ktoré majú súvisieť s kauzou Gorila, celkovo voči trom osobám.