Sudkyňa ukončila výsluch expolicajného funkcionára Norberta P.

Pezinok 25. októbra (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku krátko po 11.00 h ukončila výsluch už bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Norberta P. Médiá o tom informoval jeho obhajca Ivan Kochanský. Zároveň zdôraznil, že on a jeho klient nevidia dôvody väzobného stíhania. Preto ani nenavrhli záruky a kauciu, ktoré by nahrádzali väzbu.



Sudkyňa ŠTS pre prípravné konanie rozhoduje v nedeľu aj o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať nielen Norberta P., ale i špeciálneho prokurátora Dušana K.



Kochanský po výsluchu médiám opätovne uviedol, že jeho klient sa k obvineniam, ktoré sú mu kladené za vinu, priznal, a v tomto chce spolupracovať s políciou. Norbert P. teda nepodal voči obvineniu sťažnosť. Rozhodnutie o prípadnom väzobnom stíhaní môže byť podľa obhajcu až vo večerných hodinách.



Po výsluchu Norberta P. pristúpila sudkyňa ŠTS pre prípravné konanie k výsluchu špeciálneho prokurátora. Dušana K. zastupujú dvaja obhajcovia. Pred úkonom sa pre médiá nevyjadrovali.



Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22. 10.) spoločne so špeciálnym prokurátorom. Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu (24. 10.) v skorých ranných hodinách, a to pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné. V prípade Dušana K. prokurátor návrh na väzbu podal pre konštatovanie naplnenia dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby. U obvineného Norberta P. návrh na väzbu podal pre všetky dôvody väzby. U Norberta P., aktuálne už bývalého funkcionára útvaru zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti aj odpočúvanie, je teda aj obava z úteku.



Nadriadený Norberta P. zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Informoval o tom v nedeľu dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Ten zároveň víta jeho vyhlásenie o vine a rozhodnutie spolupracovať. Do budúcna chce podobným nežiaducim javom v polícii zabrániť.