Sudkyňa ŠTS ukončila výsluch obvinených Dušana K. a Norberta P.

Pezinok 25. októbra (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku ukončila v nedeľu podvečer výsluch obvinených, špeciálneho prokurátora Dušana K. a bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Norberta P. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Rozhodnutie sudkyne ŠTS o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) stíhať dvojicu väzobne by malo byť známe najskôr po 20.00 h. Po ukončení výsluchov odzneli záverečné návrhy procesných strán.



Výsluch Dušana K. sa začal o 11.00 h a napoludnie sa v budove súdu objavila aj jeho manželka, ktorá využila zákonné právo a možnosť ponúknuť súdu kauciu na jeho prepustenie z väzby. V budove súdu strávila necelé štyri hodiny.



Predtým sudkyňa ŠTS vykonala od 9.00 h výsluch Norberta P., ktorý sa k obvineniam, ktoré sú mu kladené za vinu, priznal. Norbert P., ako aj jeho obhajca Ivan Kochanský nevidia dôvody väzobného stíhania. Preto ani nenavrhli záruky a kauciu, ktoré by nahrádzali väzbu.



Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22. 10.) spoločne so špeciálnym prokurátorom. Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu (24. 10.) v skorých ranných hodinách, a to pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.



V prípade Dušana K. prokurátor návrh na väzbu podal pre konštatovanie naplnenia dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby. U obvineného Norberta P. návrh na väzbu podal pre všetky dôvody väzby. U Norberta P., aktuálne už bývalého funkcionára útvaru zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti aj odpočúvanie, je teda aj obava z úteku.