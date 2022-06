Sudkyňou Všeobecného európskeho súdu v Luxemburgu bude B. Ricziová

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovensko by po rokoch malo obsadiť post dodatočnej sudkyne Všeobecného európskeho súdu v Luxemburgu. Stane sa ňou Beatrix Ricziová. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti. Ako pre TASR vysvetlil hovorca rezortu Peter Bubla, Ricziová dostala po híringu pozitívne stanovisko, nič by teda nemalo brániť tomu, aby sa oficiálne ujala funkcie.



"Je to naozaj dôležitý post. Európsky súd v spolupráci s vnútroštátnymi súdmi členských štátov dohliada na uplatňovanie a jednotný výklad práva Únie. Po rokoch neúspešných výberov na toto miesto bude mať Slovensko naozaj kvalitného a erudovaného zástupcu," uviedol rezort.



Ricziovú navrhla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. V súčasnosti zastupuje SR pred súdmi EÚ. V minulosti okrem iného pôsobila aj na Úrade vlády SR. Venuje sa i publikačnej činnosti. Ovláda angličtinu, francúzštinu a nemčinu.



Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ sa snaží Slovensko obsadiť od septembra 2016. V posledných prípadoch oprávnené subjekty nepredložili do voľby žiadne návrhy. Predtým poradný výbor Rady EÚ neodporučil obsadenie pozície dodatočnej sudkyne Martinou Jánošíkovou. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti aj Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.



Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.