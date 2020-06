Ministerka Kolíková: Súdna mapa by mala priniesť špecializáciu sudcov

Bratislava 11. júna (TASR) – Sudcovia by sa mohli v budúcnosti špecializovať na jednotlivé agendy, ako napríklad rodinné či trestné právo. Takýto cieľ si dáva nová súdna mapa, ktorú chce presadiť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ako vysvetlila v rozhovore pre TASR, špecializácia by sa dosiahla aj zväčšením súdnych obvodov. Súdy by sa podľa jej slov nemali rušiť, ale meniť.



„Súdna mapa je kľúčová pre reformu justície, lebo nám umožní urobiť špecializáciu sudcov na hlavné agendy,“ uviedla Kolíková. Ministerka sa nazdáva, že špecializácia prinesie rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia súdov.



Rovnako chce sprehľadniť systém. Súdna mapa by tak mala jasne ukázať, koľko sudcov je kde potrebných a ako reagovať na javy ako práceneschopnosť, materská dovolenka alebo vzdanie sa funkcie sudcu. „Hneď ako máte viac sudcov v rámci jednej agendy, môže aj predseda súdu zabezpečiť plynulý chod v jednotlivých veciach,“ uviedla Kolíková.



Súčasný problém vysvetlila na príklade rodinnoprávnej agendy. Na menších súdoch podľa ministerky dochádza k situáciám, keď sú na túto agendu pridelení dvaja sudcovia, z ktorých jeden rodinné právo robí a druhý nie. Aby bol však splnený zákonný náhodný výber a aby mohol súd fungovať, nastaví sa značný nepomer prideľovania vecí, ktorý je len zdanlivý. „Potom je naozaj ťažko zabezpečiť nestrannosť, najmä na tých menších súdoch, kde sa tí ľudia poznajú a vedia, že túto vec bude riešiť iba jeden človek,“ vysvetlila.



Podľa ministerky majú aj samotní sudcovia záujem sa špecializovať na hlavnú agendu. „Nechcú chvíľu robiť službu v treste a rozhodovať o väzbách, odpočúvaniach a potom rozhodovať ako rodinný sudca,“ doplnila.



Kolíková vysvetlila, že nejde rušiť súdy, ale meniť a zväčšovať obvody. Priznáva, že môže nastať situácia, keď konkrétny súd bude riešiť už napríklad iba rodinnoprávnu agendu a sudca bude musieť zvážiť, či zostane alebo sa presunie inde. Ministerka však hovorí, že by sa sudcovia museli presúvať veľké diaľky, keďže nechce spájať obvody až na úroveň krajov. „Podľa mňa tam bude veľký priestor, aby si to predseda súdu usporiadal, aby každý našiel vo svojom systéme nejaký komfort a súčasne bol špecializovaný,“ dodala.



V súvislosti so súdnou mapou by sa tak do budúcna mohla začať aj debata, či sa neoplatí sudcov brať do systému ako špecializovaných, čo za súčasného stavu ministerka nepovažuje za možné.