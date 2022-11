Súdna mapa sa má spustiť od júna 2023, plénum schválilo posun

Bratislava 10. novembra (TASR) - Spustenie reformy súdnej mapy sa posunie o päť mesiacov, teda z 1. januára na 1. júna 2023. Predpokladá to novela zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



"V záujme riadneho zabezpečenia personálnych a organizačno-technických príprav sa javí ako nevyhnutné vytvorenie dodatočného časového priestoru na implementáciu reformy súdnej mapy v trvaní piatich mesiacov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.



Novelou sa podľa rezortu vykonávajú aj korekcie schválenej právnej úpravy. Zameriavajú sa na vytvorenie lepších predpokladov na funkčnosť súdov dotknutých reformou súdnej mapy z hľadiska ich personálneho obsadenia, a to najmä vo vzťahu k správnym súdom.



Ministerstvo tvrdí, že nová legislatíva bola podrobne prekonzultovaná aj v súvislosti so záväzkami Slovenska vo vzťahu k plánu obnovy. Dodalo, že vďaka dodatočnému časovému priestoru na implementáciu reformy budú môcť byť záväzky riadne a včas splnené.



Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.



Poslanci schválili aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich doplnili do zákona ustanovenie, podľa ktorého u sudcu preloženého na správny súd vykoná Súdna rada SR dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti, a to do troch mesiacov od preloženia. Dosiahnuť tým chcú funkčnosť správnych súdov a aj to, aby na nich pôsobili sudcovia, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Sudcovia, u ktorých obsah rozhodovacej agendy tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, budú preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov teda Súdna rada preverí predpoklady až po ich preložení.



Ďalším pozmeňujúcim návrhom sa v súdnej mape začlení pracovisko Okresného súdu Považská Bystrica do obvodu Krajského súdu v Trenčíne a nie do obvodu žilinského krajského súdu, ako uvádzal pôvodný návrh.