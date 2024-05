Súdna rada by mala 18.júna voliť kandidátov na sudcov európskych súdov

Bratislava 5. mája (TASR) - Súdna rada SR by mala 18. júna voliť kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ a zároveň troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.



Súdna rada síce ešte vlani v septembri kandidátov zvolila, ale tieto návrhy vláda neschválila. "Oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na jednotlivých kandidátov do 31. mája tohto roku," uvádza sa na webe súdnej rady.



Ešte pred uskutočnením voľby preskúma volebná komisia Súdnej rady SR, či kandidátky a kandidáti spĺňajú predpoklady ich spôsobilosti byť volení. Pred rozhodovaním súdnej rady sa každý kandidát a každá kandidátka predstavia v prezentácii.



Súčasný mandát uplynul 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko druhé funkčné obdobie zastupoval Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby. Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.



V prípade ESĽP mandát súčasnej sudkyne za SR Alene Poláčkovej uplynie 28. decembra 2024. Rada Európy má voliť nového sudcu ESĽP za SR zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenskou vládou.