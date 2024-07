Súdna rada by mala v septembri voliť troch kandidátov na sudcu ESĽP

Bratislava 1. júla (TASR) - Súdna rada SR by mala 18. septembra voliť troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Novú voľbu vyhlásila predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová po tom, ako vláda minulý týždeň neschválila návrh kandidátov. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Vasilková.



Oprávnení navrhovatelia majú možnosť navrhnúť kandidáta alebo kandidátku do 30. augusta tohto roka. "Súčasťou vyhlásenia na túto voľbu sú jasne zadefinované požiadavky, ktoré musí spĺňať daný kandidát alebo kandidátka," priblížila Kosová. Voľba sa má uskutočniť v stredu 18. septembra so začiatkom o 9.00 h.



Vláda predošlý návrh troch kandidátov neschválila na stredajšom (26. 6.) zasadnutí. "Pokiaľ vláda Slovenskej republiky dospeje k názoru, že danú kandidátku nie je možné schváliť, súdna rada to môže len rešpektovať a predseda súdnej rady vyhlási novú voľbu. Ja som tak spravila práve dnes," podotkla Kosová.



Mandát súčasnej slovenskej sudkyne ESĽP Aleny Poláčkovej uplynie 28. decembra 2024. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy má voliť nového sudcu ESĽP za SR zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenským vládnym kabinetom.