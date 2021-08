Súdna rada má zatiaľ jeden návrh na kandidáta na podpredsedu NSS

Bratislava 24. augusta (TASR) – Súdna rada SR zatiaľ eviduje jeden návrh na kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Je ním sudca NSS SR Marián Trenčan. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Oprávnené subjekty môžu predkladať návrhy do piatka.



„Návrh na kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu podal predseda Pavol Naď a rovnaký návrh na Mariána Trenčana podal Okresný súd Bratislava III. Iné návrhy Súdna rada nedostala," podotkla hovorkyňa. Voľbu uskutoční Súdna rada SR 22. septembra. Úspešný kandidát bude predložený prezidentke SR Zuzane Čaputovej na vymenovanie.



NSS SR funguje od 1. augusta, jeho vznik priniesla minuloročná reforma justície. Má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.