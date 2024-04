Súdna rada je aktuálne v kompletnom zložení, nominácie nekomentuje

Bratislava 23. apríla (TASR) - Súdna rada SR je aktuálne v kompletnom zložení. Budúce nominácie nebude komentovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kancelárie Súdnej rady Veronika Vasilková.



"Kancelária Súdnej rady SR však disponuje informáciou, že dvaja z aktuálnych členov súdnej rady, ktorých v minulosti zvolila do funkcie práve Národná rada SR, budú túto stredu vypočutí pred ústavnoprávnym výborom," priblížila Vasilková.



Koaličný poslanec Rudolf Huliak (SNS) v pondelok (22. 4.) avizoval, že SNS navrhne za kandidáta do Súdnej rady exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Opozičné KDH, Progresívne Slovensko a SaS v súvislosti s touto nomináciou poukázali na pôsobenie Harabina v súdnictve v minulosti.



Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia NS SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada SR, prezident a vláda.