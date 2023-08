Súdna rada má 7 kandidátov na sudcu ESĽP, 1 pre Všeobecný súd EÚ

Bratislava 31. augusta (TASR) - Súdnej rade SR doručili do termínu uzávierky sedem návrhov na kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a jeden návrh v prípade sudcu Všeobecného súdu EÚ. Súdna rada o tom informuje na svojom webe.



Za kandidátov na obsadenie postu sudcu v ESĽP oprávnené subjekty navrhli Ondreja Laciaka, Ladislava Hamrana, Mariána Gibu, Zuzanu Vikarskú, Radoslava Procházku, Marcelu Dolníkovú Žabkovú a Zuzanu Dlugošovú.



"Súdna rada je povinná zvoliť troch kandidátov/kandidátky, pričom kandidátna listina na ESĽP by mala spĺňať požiadavky rodovej vyváženosti," doplnila hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.



Na Všeobecný súd EÚ bol navrhnutý jediný kandidát Michal Kianička.



Hovorkyňa Súdnej rady doplnila, že voľby sa uskutočnia 19. až 21. septembra. "Každý kandidát a každá kandidátka sa predstavia v prezentácii. Materiály o kandidátoch budú uverejnené bez zbytočného odkladu na webovom sídle súdnej rady," dodala Müller.



Po prípadných úspešných voľbách je potrebné počkať na vládu, ktorá vzíde zo septembrových predčasných parlamentných volieb. "Súčasná vláda odborníkov podľa prevažujúcich názorov a so zreteľom na nález Ústavného súdu SR nemá právo nominovať kandidátov na európske súdy. Dôvodom je to, že ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky, ktorá nepatrí do kompetencií úradníckej vlády," dodal Mazák.



Mandát súčasnej slovenskej sudkyne na ESĽP Alene Poláčkovej uplynie 28. decembra 2024. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy má voliť nového sudcu za SR v júni 2024 zo zoznamu troch kandidátov predložených vládou SR.



V prípade sudcov Všeobecného súdu EÚ uplynul súčasný mandát národným sudcom 31. augusta 2022. Slovensko druhé funkčné obdobie zastupoval Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby. Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ sídli v Luxemburgu.