Súdna rada má pripomienky k novele ústavy
Do Ústavy SR by sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov Súdnej rady SR vrátane jej predsedu a podpredsedu.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Súdna rada SR schválila pripomienky k návrhu novely Ústavy SR z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá okrem iného rieši doplnenie dôvodov na odvolanie členov Súdnej rady SR vrátane jej predsedu a podpredsedu do ústavy. V prípade odvolania člena súdnej rady navrhuje vypustiť podmienku závažného zanedbania povinností pri výkone ich funkcie. Rozhodla o tom na utorkovom (19. 5.) zasadnutí.
Podľa súdnej rady nejde o objektívnu podmienku, ale len o podmienku subjektívnu, čo sa navyše minie účelu ústavodarcu - zabezpečiť nezávislosť člena súdnej rady. Rovnako podľa nej situácia s odvolaním predsedu súdnej rady z funkcie nie je analogická s odvolaním člena súdnej rady. „Kým v prvom prípade sa z predsedu súdnej rady stáva ‚bežný člen súdnej rady‘ v druhom členstvo zaniká,“ tvrdí súdna rada.
Ďalej nie je podľa nej z návrhu zrejmé, čo v prípade odvolania člena súdnej rady možno považovať za závažné zanedbanie a čo je menej závažné zanedbanie povinností. Takisto podľa súdnej rady nie je zrejmé, či je hlasovanie v určitej veci v rozpore s vôľou menovacieho orgánu závažné alebo menej závažné porušenie povinnosti.
Túto podmienku si podľa nej bude vykladať autonómne sám orgán, ktorý do funkcie menuje či volí člena súdnej rady. Čo bude považovať za „závažné zanedbanie“, sa podľa súdnej rady môže líšiť od orgánu k orgánu aj z hľadiska času. „Nakoniec bude tieto podmienky intenzity zanedbania povinností určovať Ústavný súd SR, ale len pro futuro a so žiadnym vplyvom na odvolaného člena súdnej rady, pretože už na jeho mieste bude iný člen súdnej rady,“ konštatovala súdna rada.
Podmienka závažného zanedbania povinností podľa nej tiež nerešpektuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, či už správy o právnom štáte zo strany Európskej únie, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá vyžaduje pri odvolaní člena súdnej rady také isté podmienky ako pri odvolaní sudcu z funkcie, a rôzne iné.
Súdna rada ďalej navrhuje namiesto podmienky bezúhonnosti zaviesť ako objektívne podmienky odvolania člena súdnej rady z funkcie rovnaké podmienky, ako sa uplatňujú pri odvolaní sudcov všeobecných súdov - „na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody“.
Do Ústavy SR by sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov Súdnej rady SR vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Vypustiť by sa zároveň mala úprava, podľa ktorej „predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať“. Dôvody na odvolanie člena súdnej rady by sa delili na fakultatívne a obligatórne.
