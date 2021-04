V utorok sa má voliť kandidát na predsedu Najvyššieho správneho súdu

Bratislava 19. apríla (TASR) - Súdna rada má v utorok (20. 4.) od 9.00 h na svojom zasadnutí voliť kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Jediným navrhnutým kandidátom na funkciu šéfa NSS SR je Pavol Naď.



Predsedu správneho kolégia Krajského súdu (KS) v Košiciach a momentálne stážistu na správnom kolégiu Najvyššieho súdu (NS) SR navrhla na voľbu Sudcovská rada KS v Košiciach a dvaja členovia Súdnej rady. Konkrétne jej predseda Ján Mazák a člen Martin Michalanský. "Je to človek, ktorý je odborne mimoriadne zdatný a rovnako aj z hľadiska morálneho profilu ide o človeka, ktorý je ozaj bezúhonný. Takú povesť má od Košíc až po Bratislavu," doplnil Mazák.



Naď sa prihlásil aj do výberového konania na pozíciu sudcu NSS SR. Minulý týždeň úspešne absolvoval verejné vypočutie pred Súdnou radou. "Vôbec sa nespoliehal na to, že bude zvolený. Keď ste si všimli, koľko hlasov dostal teraz za, plný počet, tak nepredpokladám, že by mal byť osobitný problém," podotkol predseda Súdnej rady.



Voľba kandidáta na šéfa NSS SR pozostáva z úvodného slova, v ktorom predstaví projekt založenia, riadenia a správy NSS SR, pričom toto nesmie presiahnuť 30 minút. "Po úvodnom slove, členky a členovia Súdnej rady majú právo klásť kandidátovi otázky súvisiace predovšetkým so splnením predpokladov na vykonávanie funkcie prvého predsedu najvyššieho správneho súdu," spresnil Mazák. Voľba bude úspešná, keď kandidát získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady. V prípade zvolenia navrhne Súdna rada úspešného kandidáta na vymenovanie prezidentke SR Zuzane Čaputovej.



Voľba kandidáta na predsedu NSS SR sa mala pôvodne konať 2. marca, ale jediný kandidát Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Sídliť má v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021.