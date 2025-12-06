< sekcia Slovensko
Súdna rada má voliť kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila pôvodne voľbu na 16. septembra, avšak určila nový termín pre stiahnutie súhlasu s kandidatúrou pôvodne navrhnutým kandidátom.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Súdna rada SR má na svojom najbližšom zasadnutí, naplánovanom na 16. decembra, voliť kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Vyplýva to z programu zasadnutia zverejnenom na webe Kancelárie Súdnej rady SR.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila pôvodne voľbu na 16. septembra, avšak určila nový termín pre stiahnutie súhlasu s kandidatúrou pôvodne navrhnutým kandidátom. Predseda NS František Mozner navrhol ako kandidátku sudkyňu Teréziu Mecelovú. Ak súdna rada navrhovanú kandidátku zvolí, predloží návrh na jej vymenovanie do funkcie prezidentovi SR.
Termín vyhlásenia voľby súvisí aj s uplynutím funkčného obdobia Andrey Moravčíkovej, ktoré sa jej skončilo 8. októbra. Oprávnení navrhovatelia mohli svoje návrhy kandidátov predložiť predsedníčke súdnej rady najneskôr do 30. septembra.
