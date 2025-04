Súdna rada má voliť kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu

Bratislava 13. apríla (TASR) - Súdna rada SR má na svojom najbližšom zasadnutí naplánovanom na utorok (15. 4.) voliť kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Vyplýva to z programu zasadnutia zverejnenom na webe Súdnej rady SR. O funkciu predsedu NS sa uchádza jeho súčasná podpredsedníčka Andrea Moravčíková a predseda trestnoprávneho kolégia NS František Mozner.



Moravčíkovú navrhol do funkcie súčasný predseda NS Ján Šikuta, ktorému 20. mája uplynie funkčné obdobie. Moznera navrhli za kandidáta 11 sudcovia NS.



Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu na funkciu predsedu NS SR začiatkom januára. Predchádzať jej bude prezentácia kandidátov, v rámci ktorej priblížia aj svoje predstavy o pôsobení v tejto funkcii. O výsledku rozhodnú členovia súdnej rady v hlasovaní, pričom úspešný kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady.



Po zvolení kandidáta následne predloží súdna rada návrh na jeho vymenovanie do funkcie prezidentovi SR.