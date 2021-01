Súdna rada má zatiaľ jeden návrh na voľbu členky hodnotiacej komisie

Bratislava 13. januára (TASR) - Súdna rada SR má zatiaľ len jeden návrh na voľbu členky hodnotiacej komisie sudcov, ktorý bude prerokovaný na jej prvom zasadnutí. Konať sa má 15. januára. TASR to potvrdil predseda Súdnej rady Ján Mazák.



"Aj tento návrh bol podaný iba vďaka novej právnej úprave. Ide totiž o emeritnú sudkyňu," uviedol Mazák. Zopakoval, že Súdna rada nemá žiadne donucovacie prostriedky, ktorými by pôsobila na oprávnených navrhovateľov. Sú nimi ministerka spravodlivosti, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov a kolégiá predsedov sudcovských rád.



"Niektorí predsedovia súdov sa nemajú veľmi k tomu, aby motivovali, napríklad sudcovské rady a sudcov na prijatie takej pozície. Takže kritika o nefunkčnosti hodnotiacich komisií z ich úst je trochu nenáležitá," dodal. Korene problému podľa neho spočívajú aj v tom, že namiesto pôvodných ôsmich hodnotiacich komisií boli v minulosti vytvorené len dve.



"V súčasnosti tiež bojujeme s predtým neznámym nezáujmom vykonávať hodnotenie kolegov, respektíve bývalých kolegov," podotkol Mazák s tým, že sú úvahy aj o zmene spôsobu a rozsahu hodnotenia týmito komisiami.



Momentálne nie je funkčná ani jedna z dvoch hodnotiacich komisií sudcov. V praxi to znamená, že nemôžu byť realizované výberové konania sudcov a ani ich postup na vyšší súd.