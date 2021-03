Súdna rada má žrebovať poradie uchádzačov o kandidatúru na sudcov NSS

Bratislava 18. marca (TASR) - Súdna rada SR má v piatok (19. 3.) žrebovať poradie uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Informovala o tom na svojom webe.



"Súdna rada ako výberová komisia je povinná vykonať verejné vypočutie na nediskriminačnom, objektívnom a spravodlivom základe. Na tomto princípe sa zakladá aj spôsob, akým sa členovia Súdnej rady rozhodli stanoviť poradie blížiaceho sa vypočúvania jednotlivých uchádzačov," informuje Súdna rada. Poradie vznikne na základe verejného žrebovania, ktoré sa má uskutočniť v piatok o 11.00 h.



"V záujme zachovania transparentnosti bude môcť každý, kto má záujem, celý priebeh žrebovania sledovať naživo prostredníctvom on-line streamovania na oficiálnej webovej stránke Súdnej rady," spresnila.



Do výberového konania na sudcov NSS SR sa prihlásilo 36 uchádzačov. Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov má od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla realizovať Súdna rada. Výberové konanie pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.