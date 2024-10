Súdna rada: Ministerstvo môže kontrolovať systém prideľovania spisov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je oprávnené kontrolovať centrálny informačný systém náhodného prideľovania súdnych spisov. Uzniesla sa na tom Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí. Reagovala tak na požiadavku Najvyššieho súdu (NS) SR, aby prijala stanovisko k tomu, či je rezort spravodlivosti oprávnený požadovať vydanie komplexnej databázy vedených konaní na súde.



MS je podľa súdnej rady tiež povinné zabezpečiť, aby prevádzka jeho technických a programových prostriedkov vylučovala možnosť ovplyvnenia pridelenia veci jednotlivým senátom alebo sudcom náhodným výberom.



Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) na zasadnutí zopakoval, že kontrola rezortu nemala smerovať k preskúmaniu konkrétnych spisov, ale ku kontrole informačného systému ako takého. Ozrejmil tiež, že kontrola nebola rezortu doposiaľ umožnená napriek tomu, že podľa zákona mu takúto kontrolu právne predpisy umožňujú. "Nikto netvrdí, že systém bol zmanipulovaný. Na základe podnetov sme však zhodnotili, že došlo k pochybeniam," doplnil minister.



Podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková vysvetlila, že NS neodobril kontrolu, pretože nepoznal jej účel. "Nie je tam relevantný návrh, ktorý by mal súvisieť s manipuláciou so spismi," tvrdila Moravčíková. Kompetenciu ministerstva však NS nespochybňuje. Najvyšší súd podľa nej rešpektuje to, že ministerstvo zodpovedá za fungovanie systému, kontrola do minulosti však má byť dôvodná.



Člen súdnej rady Peter Šamko podotkol, že by bolo najlepšie, ak by si NS vedel vykonať kontrolu systému sám.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v apríli vyzval predsedu NS SR Jána Šikutu, aby poskytol informácie, ako prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Považoval za podozrivé, že všetky najcitlivejšie veci, v ktorých sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch, pripadali senátu 5T sudcu Juraja Klimenta. Zamestnanci NS SR podľa premiéra odmietli rezortu spravodlivosti poskytnúť informácie.



Šikuta reagoval, že spisy sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Voči vyjadreniam premiéra sa ohradil, žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone. Konanie premiéra skritizovala aj opozícia, išlo podľa nej o zásah do súdnej moci.