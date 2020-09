Súdna rada navrhne prezidentke odvolať 82 sudcov nad 65 rokov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Súdna rada SR navrhne prezidentke SR Zuzane Čaputovej odvolať 82 sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a viac. Návrh schválila rada na utorkovom zasadnutí jednomyseľne, 16 hlasmi prítomných.



Ako priblížil v rozprave predkladateľ návrhu, predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, cieľom bolo odstrániť a napraviť protiprávny stav. Poukázal na to, že Súdna rada v minulosti selektívne predkladala na odvolanie prezidentovi sudcov nad 65 rokov. Ako pripomenul, prezident môže na návrh Súdnej rady SR sudcu odvolať, rada však návrh predložiť musí. Nenavrhnutie niektorých sudcov považuje za diskriminačné.



"Vznikla situácia, keď naraz desiatky sudcov, aj aktívnych aj neaktívnych, ktorí majú prerušený výkon, sme museli predložiť prezidentke SR. Je na nej, či teraz siahne k právnym prostriedkom a odvolá týchto sudcov, alebo či uváži niektoré dôvody hodné osobného zreteľa tak, ako to avizovala vo svojom vyhlásení k môjmu návrhu," komentoval po voľbe Mazák.



Predseda Súdnej rady SR si nemyslí, že na súdoch nastane "zemetrasenie" pre nedostatok sudcov. "Vyvinieme všetko úsilie, aby prezidentka pochopila, že v niektorých prípadoch by okamžité odvolanie sudcu spôsobilo poruchu v činnosti konkrétneho súdu alebo konkrétnych senátov," načrtol, ako vyriešiť "prekleňovacie" obdobie.



Ako poznamenal Mazák v súvislosti s navrhovanými zmenami vo veku odchodu sudcov, na všeobecných súdoch by podľa neho mohla byť určená hranica na 70 rokov a na Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR by mohli pôsobiť sudcovia bez vekového limitu.



V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo. Bývalá predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková povedala, že postupovala tak, ako to bolo ustálené dovtedy, vychádzali podľa nej z rozhodnutí ústavného súdu. "Nemyslím, že by sme postupovali v rozpore zo zákonom," podotkla.