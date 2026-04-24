Súdna rada: Nebudeme reagovať na politické výzvy
Opozičná SaS v piatok vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky predstaviteľov vládnej moci na sudcov. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS).
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Súdna rada SR nebude reagovať na výzvy politikov, ktorých cieľom býva zisk politických preferencií. Rada to uviedla pre TASR v súvislosti s piatkovou výzvou SaS, aby sa ohradila voči politickým útokom na sudcov zo strany vládnych predstaviteľov.
„Súdna rada, ako už opakovane uviedla, nebude reagovať na žiadne výzvy politikov, ktorých častým primárnym cieľom sú osobné politické preferencie,“ uviedlo pre TASR tlačové oddelenie.
Opozičná SaS v piatok vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky predstaviteľov vládnej moci na sudcov. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS). V súvislosti s tým odkázala napríklad na prípad sudcu Michala Kubiša, na ktorého podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) disciplinárny podnet či na avizované trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú.
„Súdna rada, ako už opakovane uviedla, nebude reagovať na žiadne výzvy politikov, ktorých častým primárnym cieľom sú osobné politické preferencie,“ uviedlo pre TASR tlačové oddelenie.
Opozičná SaS v piatok vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky predstaviteľov vládnej moci na sudcov. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS). V súvislosti s tým odkázala napríklad na prípad sudcu Michala Kubiša, na ktorého podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) disciplinárny podnet či na avizované trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú.