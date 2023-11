Súdna rada neprijala žiadne stanovisko k útokom voči sudcom

Bratislava 14. novembra (TASR) - Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí neschválila žiadne stanovisko k medializovaným útokom voči sudcom. Predložené boli dva návrhy uznesení, Súdna rada SR neschválila ani jeden z nich.



Predseda Súdnej rady Ján Mazák považuje nedávne vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o sudcovi Mestského súdu Bratislava IV Michalovi Kubišovi za hrubý nátlak a "pôsobenie na výkon funkcie sudcu v priamom prenose".



Aby sa verejne činné osoby takýmto spôsobom vyjadrovali o sudcoch, považuje za neprípustné aj členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. "Má to vplyv nielen na to, ako sa konkrétny sudca cíti, ale aj na to, ako je vnímaná celá justícia verejnosťou," podotkla. Ďalej zdôraznila, že etickými pravidlami sa musia v tejto súvislosti riadiť aj advokáti.



"Nikdy neprospieva k produktívnej diskusii to, pokiaľ niekto komentuje rozhodnutia aj z pohľadu emócií," doplnil člen Súdnej rady SR Martin Bezák. Ospravedlnenie Šutaja Eštoka bratislavskému sudcovi považuje za korektné a za znak politickej kultúry.



Minister sa v utorok ráno na sociálnej sieti ospravedlnil sudcovi Kubišovi za vyjadrenie, že by mu malo hroziť disciplinárne stíhanie za nezákonné rozhodnutie v prípade odvolaného viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša. Z neodkladného opatrenia, ktoré súd vydal, vyplýva, že Kišš môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru.