Súdna rada nesúhlasí s trestným stíhaním sudkýň pre ohýbanie práva

Bratislava 30. mája (TASR) - Súdna rada SR vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním sudkýň Jarmily U. a Otílie D. pre trestný čin ohýbania práva. Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky Súdnej rady Marcely Kosovej. Špecializovaný trestný súd bude postupovať v zmysle zákona podľa rozhodnutia Súdnej rady po jeho doručení, avizovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



"Súdna rada rozhodovala v zmysle zákona na neverejnom zasadnutí dňa 28. mája 2024, na ktorom hlasmi štrnástich prítomných členov (sedem zástupcov sudcov, traja zástupcovia vlády, jeden zástupca parlamentu a traja zástupcovia prezidentky) vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním menovaných sudkýň pre trestný čin ohýbania práva," uviedla Kosová vo vyhlásení.



Predsedníčka ubezpečila, že všetci členovia Súdnej rady sa veľmi podrobne s odbornou starostlivosťou venovali v diskusii všetkým zákonným podmienkam a parametrom potrebným na rozhodnutie. Zároveň sa ospravedlnila, že informácie o rozhodnutí unikli do médií skôr, ako bolo rozhodnutie doručené dotknutým sudkyniam, ich obhajcom a prokurátorovi.



Ako pripomenula Kosová, podľa Trestného poriadku v trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva nemožno pokračovať, ak Súdna rada SR vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin. Trestné stíhanie sudcu musí byť zastavené alebo vec postúpená na prerokovanie disciplinárneho previnenia len vtedy, ak skutok, ktorý sa sudcovi kladie za vinu, nemožno právne posúdiť ako iný trestný čin. Ako upozornila, nesúhlas teda neznamená, že trestné stíhanie takéhoto sudcu nemôže pokračovať pre iný trestný čin.



Špecializovaný trestný súd v septembri 2023 otvoril hlavné pojednávanie so sudkyňami Jarmilou U. a Otíliou D. Obžaloba ich vinila z podplácania, nepriamej korupcie a ohýbania práva. Obe vyhlásili, že sú nevinné. Sudkyne zadržala polícia v rámci akcie Víchrica v októbri 2020.