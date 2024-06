Súdna rada nesúhlasí so stíhaním sudkyne Denisy C. pre ohýbanie práva

Bratislava 11. júna (TASR) - Súdna rada SR vyjadrila nesúhlas so stíhaním sudkyne Denisy C. pre ohýbanie práva. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne kancelárie Súdnej rady SR Veroniky Vasilkovej pre TASR. Upozornil na to denník Sme.



"Súdna rada Slovenskej republiky na svojom neverejnom zasadnutí konanom 7. júna 2024 vyslovila nesúhlas s trestným stíham sudkyne v časti týkajúcej sa trestného činu ohýbania práva. Súdna rada pripomenula, že vyslovenie nesúhlasu nemá žiadny vplyv pre trestné stíhanie pre iný trestný čin, ktorý sa jej prípadne kladie za vinu," priblížila hovorkyňa.



Denisa C. má v súčasnosti prerušený výkon funkcie sudkyne. V rámci kauzy Búrka ju obvinili z korupcie. Obvinenie vyplynulo aj z komunikácie Mariana K. prostredníctvom aplikácie Threema.