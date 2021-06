Súdna rada nezaradila do 3. kola výberu na sudcov NSS nikoho

Bratislava 3. júna (TASR) - Súdna rada SR ako výberová komisia nezaradila do tretieho kola výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR žiadneho zo siedmich uchádzačov. Členovia Súdnej rady o tom rozhodli vo štvrtkovom hlasovaní.



"Do tretieho kola výberového konania neboli zaradení žiadni uchádzači. To znamená, že nie je potrebné ani žrebovať ich poradie," skonštatoval predseda Súdnej rady Ján Mazák.



Súdna rada predtým tiež rozhodla, že na prípadnom treťom kole sa nebudú môcť zúčastniť ani traja neúspešní uchádzači z predchádzajúcich kôl výberového procesu.



Prvé kolo výberového konania dopadlo úspešne pre ôsmich uchádzačov, z nich Pavol Naď sa stal zároveň predsedom NSS SR. V druhom kole verejného vypočutia uspeli ôsmi uchádzači.



Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.