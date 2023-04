Súdna rada nezaujala stanovisko k hodnoteniu sudcov od TIS

Bratislava 20. apríla (TASR) - Súdna rada SR na svojom štvrtkovom zasadnutí nezaujala stanovisko k hodnoteniu sudcov okresných súdov, ktoré zverejnila v marci organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Jej vedenie ešte predtým odporúčalo hodnotenie stiahnuť.



Predseda Súdnej rady Ján Mazák poukázal, že v žiadnom členskom štáte Európskej únie neexistuje takýto systém hodnotenia sudcov. Zároveň upozornil, že do hodnotenia boli zarátaní len sudcovia okresných súdov, z ktorých chýbalo približne 200 sudcov. Poznamenal, že hodnotenie, ktoré by podľa neho malo byť skôr "analytickým prehľadom", obsahuje nepresnosti a tie znehodnocujú celý materiál.



Riaditeľ TIS Michal Piško si myslí, že napriek limitom dát, o ktorých vedia, nie sú dáta natoľko nevýpovedné, že by s nimi nemohli pracovať. Hodnotenie podľa neho poskytuje či už pozitívne, tak aj negatívne stránky a tie prinášajú cennú spätnú väzbu justícii. Názor Súdnej rady TIS rešpektuje.



Vedenie Súdnej rady SR ešte začiatkom apríla odporučilo TIS stiahnuť hodnotenie sudcov okresných súdov, ktoré bolo publikované v marci 2023. Prípadne hodnotenie publikovať po preverení námietok sudcov. Podľa nich došlo v danej analýze k viacerým zjednodušeniam, ktorých výsledkami sú chybné hodnotenia niektorých sudcov.



Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) tvrdí, že identifikovala príčiny, ktoré spôsobili nesprávnosť údajov a aj údaje, ktoré mali byť v hodnotení zohľadnené. "Zástupcovia ZOJ a hodnotiacich komisií sudcov odporučili, aby v zmysle týchto zistení TIS upravila výsledky hodnotenia sudcov a aby v súlade s nimi postupovalo aj pri hodnotení sudcov v budúcnosti," uviedlo ZOJ.



Členka rady Katarína Javorčíková a hovorkyňa ZOJ poukázala, že vo verejnej kontrole je vždy kľúčový zdroj, ktorým bola pre TIS súdna štatistika. Tá je podľa nej skresľovaná a zdroj nie je správny. Podľa nej to však nie je problémom TIS, ale súdov a ich riadenia. S celou vecou sa preto ZOJ obrátilo na dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý vydal opatrenie, aby sa nariadil audit na kontrolu výkazníctva.



Karas ešte predtým poukázal, že hodnotenie sudcov okresných súdov vykazuje viaceré metodické pochybenia. TIS s jeho tvrdením nesúhlasila. Exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) zase poukázala na to, že otvorená verejná diskusia, pochvalná i kritická k práci sudcov a súdov, dáva justícii zrkadlo. Ministerstvo spravodlivosti začalo podľa nej so zverejňovaním údajov o práci sudcov a súdov práve preto, aby sa o tom diskutovalo verejne.