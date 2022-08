Súdna rada nezvolila kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Bratislava 22. augusta (TASR) - Súdna rada SR nezvolila v pondelok kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu. Vo voľbe neuspela jediná kandidátka, sudkyňa a predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu SR Katarína Benczová.



"Nemám na to čo povedať. Súdna rada rozhodla tak, ako uznala za vhodné," uviedla kandidátka po voľbe, v ktorej jej chýbal k zvoleniu jeden hlas. Do funkcie ju navrhla členka Súdnej rady Elena Berthotyová.



Súdna rada má už dlhodobo problém zvoliť kandidáta na pozíciu sudcu Všeobecného súdu. Momentálne zastupuje Slovensko druhé funkčné obdobie Juraj Schwarcz, ktorému sa končí mandát 31. augusta. Podľa predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka sa veľmi obozretne a s patričnou starostlivosťou pristupuje k posudzovaniu predpokladov na takýto prestížny medzinárodný post.



"Pani Benczová je v mojich očiach vynikajúca sudkyňa. Keby sme mali viac takých sudkýň, tak by sme boli na tom veľmi dobre. Ale, bohužiaľ, tie požiadavky na medzinárodný súdny orgán sú oveľa vyššie," vyhlásil Mazák. Tie podľa neho Benczová zatiaľ nespĺňa.