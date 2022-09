Súdna rada nezvolila za kandidátku na ad hoc sudkyňu ESĽP Z. Vikarskú

Bratislava 21. septembra (TASR) - Súdna rada SR nezvolila v stredu za kandidátku na ad hoc sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu Zuzanu Vikarskú. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Uchádzačka získala vo voľbe deväť hlasov, potrebných bolo desať. "Napriek tomu konštatujem, že jej kandidatúra, jej vystúpenie, jej odpovede na otázky a príspevky členov rady boli excelentné," vyhlásil predseda rady Ján Mazák. Nezvolenie kandidátky vysvetlil ako dôsledok neprítomnosti viacerých členov Súdnej rady, výsledok voľby však podľa neho treba akceptovať.



Najbližšie by mal Mazák vyhlásiť voľby na dvoch kandidátov na ad hoc sudcov ESĽP. "Slovenská republika by mala nominovať minimálne troch až piatich kandidátov," doplnil.



Ad hoc sudca je oprávnený zúčastniť sa na prejednávaní prípadu, ak riadny sudca členského štátu nemôže zasadať v Komore, stiahne sa z prípadu, je uvoľnený z funkcie, alebo ak takýto sudca nie je. Zoznam predložený členským štátom by mal obsahovať mená troch až piatich ad hoc sudcov, ktorých určil členský štát na štvorročné obdobie.



Za kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP zvolila Súdna rada v závere augusta advokáta Ondreja Laciaka. Jeho kandidatúru odobrila už aj vláda.