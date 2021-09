Súdna rada odložila stanovisko k rozhodnutiu Generálnej prokuratúry

Bratislava 23. septembra (TASR) – Súdna rada SR na svojom štvrtkovom zasadnutí odložila rozhodovanie o prijatí stanoviska k uzneseniu Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorým sa zrušili obvinenia bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému. Rokovať by o ňom mala na najbližšom riadnom zasadnutí. Z navrhovaného stanoviska vyplývalo, že rozhodnutie GP SR bolo vydané v rozpore s ústavou.



„Sporné rozhodnutie generálneho prokurátora zasiahlo do legitimity Najvyššieho súdu SR aj tak, že spochybnilo sudcovskú spôsobilosť konajúcich zákonných sudcov," uvádza sa v navrhovanom stanovisku. Návrh poukazuje tiež na to, že GP SR si sporný paragraf 363 Trestného poriadku (TP) vyložila široko.



„Preto rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ústavou, podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon," podotkli.



Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák počas diskusie zdôraznil, že keď obvinený nie je zároveň aj väzobne stíhaný, prokurátor je „pánom prípravného konania". Na druhej strane, keď je obvinený vo väzbe, prokurátor je podľa neho už len stranou v konaní. Tvrdí, že pri rozhodovaní o väzbe súd primárne skúma zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia. Ďalší z členov rady Lajos Mészáros poukázal na to, že v právnom štáte by mali byť rozhodnutia orgánov preskúmateľné, čo pri aplikácii sporného paragrafu 363 TP možné nie je.



Členka rady Marcela Kosová oponovala, že Súdna rada nemá kompetenciu komentovať konkrétne rozhodnutie generálneho prokurátora.



„Keď súd rozhoduje o väzbe, nerozhoduje o vine,“ podotkla s tým, že súd nemá pri rozhodovaní o väzbe možnosť zrušiť uznesenie o vznesení obvinenia. Ďalšia členka rady Eva Mišíková, ktorá bola súčasne obhajkyňou Pčolinského uviedla, že v tejto veci prišlo zo strany vyšetrovateľov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) k početným pochybeniam.



GP SR zrušila 31. augusta na základe paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke. Sporné ustanovenie dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, teda v procese pred podaním obžaloby, ak bol týmto rozhodnutím porušený zákon.



Okrem iného sa Súdna rada vo štvrtok venovala personálnym otázkam súdov. Súhlasila s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky ústavnému právnikovi Mariánovi Gibovi, ktorý nevylúčil, že sa bude v budúcnosti uchádzať o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu SR. Zároveň schválila spoločné presadzovanie tém z oblasti justície v spolupráci so Združením sudcov Slovenska a iniciatívou Za otvorenú justíciu.